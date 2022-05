Pinto da Costa e a relação com os rivais: "Não confundo as pessoas com os clubes"

Declarações de Pinto da Costa, proferidas no dia da consagração do FC Porto campeão de 2021/22, numa reportagem transmitida pela SIC.

Receber Rui Costa ou Frederico Varandas na sala privada no Dragão: "Nunca se sabe. Meu convidado [Frederico] Varandas não será, porque o conheço mal e só convido as pessoas que conheço bem. Agora, o Rui Costa é possível. Se soube que não me cumprimentou [no Estádio da Luz] só por distração, isso é um incidente menor."

O que mudou na relação com os rivais: "Mudou, porque as pessoas mudaram. Agora, tive sempre boas relações com o Sporting. Curiosamente, nesta vitória, recebi felicitações de antigos presidentes do Sporting e de pessoas importantes no Sporting, com quem tenho mantido um ótimo relacionamento ao longo destes anos. Não confundo as pessoas com os clubes."