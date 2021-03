Pinto da Costa e a Liga dos Campeões: "O FC Porto pode ir até à final e ganhá-la"

O presidente do FC Porto deu uma entrevista ao Porto Canal

Até onde pode chegar o FC Porto na Liga dos Campeões: "Depois de ter eliminado a Juventus, o FC Porto pode ir à final e ganhá-la. É o meu desejo e esperança, acredito que é possível. Acreditava em 1987 quando ninguém acreditava, o Artur Jorge foi contagiado e passou a acreditar. No futebol não há vinganças. Tirando a final de 1984 com a Juventus, de resto participámos em mais sete finais e ganhámos todas. Seja qual foi o adversário queremos ganhar."

Champions salva a época fase às provas nacionais? "A Champions não salva face a ninguém. A acontecer um percurso como o nosso, é uma mais valia porque é a maior prova de clubes do mundo e em que todos querem participar. Nos quartos de final são oito equipas no meio de centenas. O FC Porto entra em tudo para ganhar, mas não entra sozinho e neste momento foi eliminado da Taça de Portugal com fatores que não foram normais, está em segundo no campeonato, mas matematicamente ainda pode chegar ao primeiro e tem acesso à Champions. Estamos a encarar a Champions como sendo dos poucos que ganharam duas vezes e querem ganhar a terceira."

Sobre o campeoanto: "As condições são ganhar os jogos que nos faltam e esperar os resultado dos outros. Ganhando os nossos garantimos o segundo lugar, que não é nunca o objetivo, mas garante a presença na Champions no ano que vem. Enquanto matematicamente for possível, a equipa entra a pensar no primeiro lugar."