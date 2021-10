Pinto da Costa: a "excelente prestação" no campeonato e a goleada com o Liverpool

Presidente do FC Porto fez um balanço da época

Pinto da Costa fez um balanço positivo do que leva a temporada 2021/2022. O presidente do FC Porto lembrou que, tendo em conta o calendário, os azuis e brancos estão numa boa posição.

Chegar a esta ponto do campeonato, com uma ida a casa de um rival, a um ponto de um clube que ainda não foi a casa de nenhum dos adversários diretos, que serão para eles o FC Porto e o Sporting, é uma excelente prestação. Em termos de Liga dos Campeões, empatar em casa do campeão espanhol é magnífico e o Liverpool foi um acidente. Quem anda no futebol percebe que, em cima da hora do jogo, durante o aquecimento, perder um jogador influente como o Pepe e aos 15 minutos perder o Otávio, que era fundamental na manobra, numa equipa jovem isso sentiu-se. Foi, de facto, uma derrota com a qual não contávamos, mas que se compreende", afirmou.