Pinto da Costa e a eventual proibição de público nos estádios: "Não me surpreende"

Presidente do FC Porto reage, em entrevista ao Expresso, à eventual decisão do Governo em manter os adeptos afastados dos estádios.

Em declarações à edição online do Expresso, o presidente do FC Porto diz não estar surpreendido com a eventual decisão do Governo em manter, até meados de maio - conforme notícia do próprio jornal -, o público afastado das bancadas dos estádios da Liga NOS.

"Não me surpreende, porque isto tem estado na linha do comportamento do Governo em relação à vida dos clubes", afirmou Pinto da Costa.

"Os clubes estão a ser asfixiados com impostos, com exigências, com o tirar de receitas. E, no nosso caso, com o não pagar aquilo que nos devem do ano passado, que são milhões de devolução do IVA", referiu o dirigente portista, recordando que o clube está há alguns meses à espera de um reembolso de IVA, reclamando três milhões de euros.