Pinto da Costa e a convicção de Sérgio Conceição: "Não depende só dele e dos jogadores"

Presidente do FC Porto diz que há "imponderáveis" que têm de ser tidos em conta no caminho dos dragões no campeonato.

Sérgio Conceição afirmou, depois do empate do FC Porto no Jamor, com o Belenenses SAD (1-1), que está "convencido" de que os dragões vão sagrar-se campeões no final da presente temporada. Ora, esta terça-feira, Pinto da Costa foi questionado sobre essas declarações do treinador e falou em "imponderáveis" que terão de ser tidos em conta no caminho azul e branco ao longo do campeonato.

"Eu convicções não tenho de nada. Só as minhas convicções religiosas. Agora que estou altamente esperançado e convencido de que podemos ser... Não depende só do que fizer o Sérgio Conceeção e os jogadores. Há muitos imponderáveis que não podemos controlar", afirmou o presidente do FC Porto, à margem do jantar de Natal organizado pela comissão de apoio à sua recandidatura à presidência do emblema da Invicta.