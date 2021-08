Pinto da Costa e a contratação de Sérgio Conceição: "Isso não tem discussão, eu trato disso'

Pinto da Costa recorda o ano de 2017 em mais um episódio do programa "Ironias do Destino", do Porto Canal.

27 de maio de 2017, gabinete de Pinto da Costa: "Estava eu, Sérgio Conceição e Luciano D'Onofrio. Tinha em mente que estava na altura de o Sérgio ser treinador do FC Porto, acreditava muito nas suas capacidades, na sua forma de viver intensamente as coisas, no seu amor ao clube. Conheço-o desde o 16 anos, quando ele veio para o FC Porto. Acompanhei toda a sua carreira e já no ano anterior, quando ele estava no V.Guimarães, esteve iminente a sua vinda, só que, por fatores que poderiam não ser bons para a vinda dele, achei melhor esperar mais algum tempo e a opção, nessa altura, foi o Nuno Espírito Santo. Quando o Nuno foi embora, tinha com o objetivo principal a vinda do Sérgio, só que havia um problema: ele tinha renovado pelo Nantes por vários anos. Estava realmente com muita pena."

Uma vontade comum: "Fui almoçar com o Luciano D'Onofrio e disse-lhe que estava à procura de treinador. O meu desejo era o Sérgio, achava que não era possível. Mas o D'Onofrio disse-me que o sonho do Sérgio também era treinar o Fc Porto. Telefonamos-lhe do restaurante e dissemos para estar aqui às 16 horas. Pus-lhe o problema, disse que queria ele fosse treinador do FC Porto, se fosse possível ele desvincular-se. O Sérgio disse 'isso não tem discussão, eu trato disso', e traçou logo ali um plano com o Luciano. Não era fácil, mas muito me entusiasmou, porque demonstrou que ele era audaz, tinha muita vontade de vir. Estava num projeto tranquilo no Nantes, tinha condições para estar sossegado e ter êxito. No dia seguinte, logo de manhã, foi de avião para Nantes, para se desvincular. Foi muito difícil, mas a vontade dele era tão grande que o presidente do Nantes acabou por ceder. Para mim, o dia do seu ingresso no FC Porto foi o dia 27 de maio, um dia muito especial para o clube e passou a ser ainda mais. Nestes quatro anos, o Sérgio venceu 50% dos campeonatos, duas supertaças e uma Taça de Portugal. Foi um dos muitos treinadores com sucesso que passaram pelo FC Porto."