Pinto da Costa e a contratação de Navarro: a vontade de Conceição e os "homens de palavra"

Declarações do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, após a oficialização de Fran Navarro como reforço

Fran Navarro e vontade de Sérgio Conceição: "Fran Navarro é um jogador em que nós acreditamos, acaba de assinar contrato por vontade também do nosso míster, Conceição, como é óbvio. Não contratamos jogadores que ele não aprecie. Temos muita confiança e esperança nele, será mais um dragão a partir deste momento disposto a lutar e dar tudo pelo FC Porto e nós vamos fazer tudo para que seja feliz no FC Porto."

Referência especial ao presidente do Gil Vicente: "No futebol ainda há grandes homens e grandes senhores de palavra. O que realizámos hoje só foi possível porque o presidente do Gil Vicente, o meu amigo Francisco Dias, é um desses homens, que infelizmente rareiam dentro e fora do futebol."

O que se segue? "Nós aqui não dizemos o que se vai seguir ou deixar de seguir, aqui apresentamos o que está feito, como hoje. Falou-se muito do Navarro há meses, mas só agora que foi concretizado é que nós falamos disso e oficializamos. Estamos satisfeitos e espero que ele se vá sentir feliz aqui e possa festejar muitas coisas connosco aqui neste estádio."