Pinto da Costa e a contratação de Jardel: "Era para ir para o Benfica..."

Pinto da Costa recordou, ao programa "ironias do destino", no Porto Canal, a época de 1996/97, que assinalou a caminhada para o pentacampeonato, sob o comando de António Oliveira, e recordou a contratação de Jardel.

António Oliveira sucede a Bobby Robson: "Conheço o António Oliveira desde os meus tempos de diretor do futebol, quando ele era um jovem e promissor atleta, como veio a demonstrar. Foi o meu início de dirigente no futebol, porque já tinha sido noutras modalidades, e criei uma amizade com todos os jogadores, mas especialmente com o António Oliveira. Quando o Bobby Robson quis sair, porque tinha um convite do Barcelona, tínhamos de encontrar um sucessor e ele estava na Seleção Nacional. Deixei acabar o Campeonato da Europa (de 1996] e marquei um almoço com ele na Fundação Cupertino de Miranda [na Avenida da Boavista]. Ele abraçou o projeto e conseguimos o tri e o tetracampeonato."

Contratação de Jardel: "Fui Jantar com o Josep Maria Minguella, que me disse que tinha um grande artilheiro no Brasil, que era para ir para o Benfica, mas que não ia por uma diferença de 60 contos. O diretor do Benfica era o Gaspar Ramos. Disse logo para ligar imediatamente ao Jardel, apesar da diferença horária, porque, se ele quisesse vir para o FC Porto, não se importava de acordar. Nessa noite ficou logo fechado. Foi muito importante no FC Porto."