Pinto da Costa, presidente do FC Porto, referiu-se ao episódio protagonizado por Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Não vejo que pudesse ter um critério para a II Liga e outro para a I. Ou então por decreto dizerem que o campeão é este... e pronto. Ainda hoje vimos um ministro a dizer publicamente que tinha aversão ao azul. A propósito de uma máscara, disseram-lhe que estava ao contrário e ele respondeu que era por causa da "minha aversão ao azul". Se fosse esse ministro a decretar o FC Porto não seria campeão. Não sei se referia ao FC Porto. Ele não o disse, se calhar era ao céu, o céu é azul. Mas, se calhar, gosta mais do inferno que é vermelho", disse o presidente do FC Porto, referindo-se ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"O que está a ser feito, foi feito no campeonato francês. O campeonato foi interrompido e o que ia em primeiro foi campeão. Mas, acha que deve ser o quarto, o terceiro, ou o quinto? A lógica, que foi seguida na II Liga, foi o que estava em primeiro subiu, os últimos desceram. Quando havia gente, como o Feirense, ainda tinha possibilidade de subir", concluiu.

Pinto da Costa foi ainda confrontado com as eleições no FC Porto, cuja realização foi apontara para os dias 6 e 7 de junho: "Não concordo nem tenho que concordar [com as datas]. É o presidente da Assembleia Geral que tem que marcar. Quando as coisas têm interesse, têm participação. Não contava que a minha presença aqui tivesse tanta participação. E no entanto estão todos aqui juntinhos. Só vejo ali umas máscaras azuis... Que eu fico todo contente, porque não têm aversão ao azul".

A fechar, o presidente portista voltou a falar do regresso do plantel do FC Porto aos treinos: "Continua tudo com negativos mas podem amanhã estar com casos positivos. Como qualquer um", disse antes de referir-se ao estado de espírito do plantel. "Vi um entusiasmo fantástico. Tive oportunidade de frisar isso com o treinador. Parecia que estavam ansiosos por ter contacto com a bola, uns com os outros. Fiquei muito satisfeito com o que vi".