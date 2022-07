Pinto da Costa diz que "estão a ser trabalhadas" renovações e não fecha a porta a reforços

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu uma entrevista ao Porto Canal

Hipótese de mais reforços: "Pensamos que temos um grande plantel, mas se houver uma oportunidade, com possibilidade, porque não é os clubes pensarem agora que por termos dado 20 M€ ao Braga, vamos dar 10 M€ por qualquer indivíduo. O David Carmo foi um número anormal para nós, porque é um jogador em quem todos acreditam. Aliás, tem sido reconhecido que é um valor para a Seleção Nacional. Todas as pessoas a quem pedimos informações deram opiniões positivas, desde o selecionador nacional a antigos treinadores dele, e era uma necessidade premente. Temos os pés no chão, temos consciência que temos um bom plantel e temos um treinador que sabe tirar o máximo rendimento dos jogadores."

Mbemba e as saídas a custo zero: "É a realidade do futebol. Quando mudaram as regras e os jogadores puderam ficar livres, isso agora vê-se em todos os clubes em países. Nós queremos sempre renovar antes e tenho a prova disso nos contratos que fizemos das renovações. Mas se um jogador não quiser renovar, vamos dizer que não joga? Não, porque estaremos a pagar a não tiramos rendimento. A nossa intenção é renovar, esperando que o jogador queira ficar, melhorando as condições, mas se um jogador pede sete milhões limpos, isso é a mesma coisa que dizer que não quer renovar."

Mais renovações: "Sim, estão a ser trabalhadas para haver melhoria de condições, porque há algumas diferenças que não são justas. Não há jogadores iguais, há condições diferentes, mas ninguém vai para um país longínquo se não tiver melhores condições. Vamos tentar aproximar o mais possível, mas sem loucuras de cinco ou sete milhões. Quem pensar nisso tem de começar já a pensar para onde quer ir. Olhe, que venha para a Madeira, porque aqui é feliz de certeza."