Pinto da Costa: "Desejo que Pepe ainda faça muitos jogos com a nossa camisola"

Mensagem do presidente do FC Porto a propósito do 40.º aniversário do defesa.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deixou, via O JOGO, uma mensagem de parabéns a Pepe, central que neste domingo celebra o 40.º aniversário.

"Com 40 anos, que hoje completa, o Pepe continua a ser um exemplo para todos aqueles que jogam a seu lado e para todos aqueles que hão-de seguir a sua carreira. Ele dedica-se em todos os momentos a cem por cento à sua profissão e à sua paixão, que é o futebol, e ao clube que ama sinceramente - não ponho minimamente em causa - o FC Porto. Dizer só ao Pepe que lhe desejo as maiores felicidades, que ainda faça muitos jogos com a nossa camisola e que continue a ser um exemplo e um símbolo do FC Porto", desejou o líder dos dragões.

