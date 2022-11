Pinto da Costa: "Daqui a uns meses já vão dizer '41 anos disto'..."

Presidente do ​​​​​​​FC Porto marcou esta sexta-feira presença no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Crescimento de adeptos pelo Mundo, dá-lhe gozo? "Dá-me gozo, mas quero mais. Quero que sejam mais. Esse crescimento fora da cidade do Porto é fruto da nossa luta pela descentralização, pela regionalização. Porque não é só o Porto que sente esses malefícios. É no Algarve, no Alentejo, em Trás-os-Montes... Há muita gente... Recebi há dias um convite de uma casa na costa alentejana, Santo André, que quer fazer uma confraternização de portistas e que confessaram que são portistas porque veem no FC Porto o principal lutador para que mude o estatuto que o país tem de centralismo absurdo."

Slogan do FC Porto "40 anos disto", não teme que olhem para o slogan como olhando para passado e não para presente e futuro? "Não, porque daqui a uns meses já vão dizer 41 anos disto."

O que diria ao menino de 8 anos que se apaixonou pelo FC Porto ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, passados todos estes anos? "Que valeu a pena ser portista. Ser portista é ter uma alma conquistadora, procurar no dia seguinte ser melhor do que hoje, e sobretudo é importante sentir o espírito de solidariedade que felizmente no FC Porto existe em alto grau. Quando vemos alguém em dificuldades nós somos sempre solidários, nós ajudamos, procuramos a felicidade de todos. Digo muitas vezes e vou dizer uma vez mais. Disse-o e foi capa da revista Dragões, quando a 13 de dezembro de 1987 fomos campeões no Japão. A primeira frase que tive foi que naquele momento estava feliz, porque havia milhares de pessoas que estavam pessoas sem ter outra razão para ser felizes que não fossem as vitórias do FC Porto. Tenho isso sempre na mente. Muitas vezes digo até aos jogadores. Quando as nossas vitórias enchem a Avenida dos Aliados, há muita gente que não tem razão para se sentir feliz e naquele momento são mais felizes do que os que têm tudo."