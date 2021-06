Pinto da Costa: da final perdida ao abraço eterno a Pedroto

José Maria Pedroto e Pinto da Costa no banco do FC Porto

Presidente do FC Porto passou em revista o ano de 1984 no programa "Ironias do Destino", do Porto Canal

O terceiro episódio do programa "Ironias do Destino", do Porto Canal, que viaja pelos 39 anos da presidência de Pinto da Costa, levou o líder do FC Porto a recordar alguns dos momentos mais marcantes de 1984. Para começar, o percurso até à final da Taça das Taças, perdida (2-1) para a Juventus.

"A nossa presença, para o mundo do futebol, foi completamente inesperada. Mas no programa que apresentei em 1982, tinha um ponto que era o FC Porto chegar a uma final europeia, porque eu acreditava no valor do nosso treinador, que era o Pedroto, e no plantel que estávamos a formar. Além disso, nessa altura, para chegar à final eram apenas quatro eliminatórias e eu acreditava que, com o valor da nossa equipa, e porque ninguém acreditava em nós - e isso é sempre uma vantagem -, tinha a grande fé de que podíamos ir longe. Na primeira eliminatória jogámos com o Dínamo de Zagreb, na segunda com o Glasgow Rangers e depois entramos nos quartos de final. A partir daí já toda a gente começou a sonhar. Na meia-final apareceu-nos o adversário mais poderoso, que era o Aberdeen, que curiosamente era treinado pelo [Alex] Ferguson, que mais tarde se tornou uma lenda no Manchester, e chegámos à final", recordou Pinto da Costa, antes de concentrar no jogo decisivo.

"Nessa final tivemos muitos contratempos, o maior dos quais foi a ausência do treinador, Pedroto, que já estava doente e não pôde acompanhar a equipa e a sua preparação; dava apenas tópicos e orientações de casa. Estou convencido de que, se tivéssemos tido o Pedroto lá fisicamente, podíamos ter ganho, mesmo sendo a Juventus, que era uma equipa muito poderosa. Mas perdemos apenas por 2-1 e com algumas incidências negativas contra nós. Foi aí que o Mundo e a Europa do futebol começaram a olhar para o FC Porto com respeito e admiração", sustentou o líder portista, sem esconder a tristeza por ter visto escapar "a última oportunidade que Pedroto tinha de ganhar uma grande prova europeia no FC Porto".

Afinal, o "Mestre", como era conhecido, adoeceu em finais de 1983 e até perder a vida, no início de 1985, aos 56 anos, ainda foi protagonista de alguns episódios que Pinto da Costa não apaga da memória.

"Na altura pouca gente sabia: só eu, o médico e a D. Cecília, a esposa do Sr. Pedroto, que felizmente ainda é viva e está de excelente saúde", indicou o presidente da SAD azul e branca, antes de narrar os acontecimentos que antecederam uma viagem do malogrado treinador a Londres, com o objetivo de realizar exames médicos.

"Um dia antes jogámos em Penafiel e eu sabia que seria o último jogo em que ele estaria no banco ao pé de mim. O jogo foi complicado, o campo era pelado, o Penafiel jogou com uma garra incrível e o jogo estava 0-0 quando, a 10 minutos do fim, o Pedroto teve uma daquelas jogadas que lhe passava pela cabeça e meteu o Bobó, que era médio, a ponta de lança. O Bobó fez um golo e ganhamos 1-0. No fim, senti que tínhamos ganho o último jogo em que ele estaria ao meu lado e fiquei tão emocionado, que lhe dei um abraço tão grande que ele me disse: 'Ó Jorge Nuno, parece que ganhámos o Campeonato do Mundo'. Ele não percebeu o que eu estava a sentir", narrou Pinto da Costa.