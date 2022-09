Pinto da Costa: "Contem comigo, não tenham medo de estar comigo"

Discurso de Pinto da Costa, que esta quarta-feira recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da AF do Porto

Elogio a José Couceiro: "Podem contar comigo, tenho muito orgulho neste prémio. Esta associação foi criada pelo FC Porto. Todos sabem que amo esta cidade. Já tive o orgulho de vestir a camisola desta associação contra a AF Coimbra. Tive o prazer de ficar com uma ligação ao Infesta, que me permitiu vestir a camisola desta associação. Meus amigos e minhas amigas, o que dizer mais? Uma referência só para alguém que para mim é muito especial. O José Couceiro, um amigo de longa data, que esteve comigo em Braga a ver a Seleção. Foi para Lisboa e hoje voltou ao Porto para estar presente aqui. Não esquecerei nunca o seu gesto e desejo as melhores felicidades. Certamente que nos vamos encontrar muitas vezes, porque tem muito a dar ao futebol português."

Elogios às direções: "Uma palavra aos colegas que me aturam no dia a dia: quando pretendem atacá-los, louvam-me a mim para me isolar e deixá-los de lado. Ao longo destes anos e até hoje, tudo com o que pude ajudar o FC Porto a conquistar, sem ter a retaguarda das minhas direções e administrações não era possível. Um abraço para todos, os antigos e os atuais. Fernando Pessoa escreveu: 'Não sou nada, nunca serei nada, nunca poderei ser nada. Apesar disso, tenho em mim todos os sonhos do Mundo'. Eu continuo a ter em mim todos os sonhos do mundo e hoje, os sonhos que tinham foram excedidos, porque era impensável. Contem comigo, não tenham medo de estar comigo Estarei com todos e continuarei a ter todos os sonhos do mundo em favor do FC Porto".

