Pinto da Costa: "Comprámos o Grujic por nove , Veron por 10, David Carmo por 20 milhões..."

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à margem da gala do jornal "O Gaiense"

Maior investimento na próxima temporada devido às eleições: "Só quem não me conhece, nem à minha carreira como dirigente... Nunca fiz nenhuma contratação de jogador, treinador ou do que fosse para ganhar eleições. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só quem possa estar de má-fé pode pensar assim. Não tenho no meu pensamento as eleições, falta mais de um ano, nem sequer, nesta altura, sou candidato porque não é o tempo disso. Garanto que se vier a ser candidato não será por isso que investirei um milhão a mais ou a menos do que o habitual. Querer transformar uma possível entrada de milhões em algo para ganhar as eleições, só na cabeça de um pateta."

Alegada falta de investimento exige repensar a próxima época: "Não é verdade que haja falta de investimento. Comprámos o Grujic por nove milhões, Veron por 10 milhões, David Carmo por 20 milhões, e mais jogadores como Eustáquio e outros. Não houve falta de investimento. O investimento que vier a ser feito nada tem a ver com eleições, isso é uma imbecilidade."

Discurso de frustração de Sérgio Conceição após Inter: "Qualquer um do FC Porto que falasse nessa altura tinha de demonstrar uma grande frustração. Tínhamos o desejo e ambição de passar, estávamos convencidos que seria possível e o jogo mostrou que esse sentimento era razoável. Falou com frustração. Se eu falasse também estaria frustrado."

Presença: "Estou aqui pela consideração que tenho pelo Filipe [Bastos] e o trabalho que fez no Gaiense, mas fundamentalmente estou pela homenagem ao Fernando [Gomes]."

Nove jogos para o fim, depois do empate com o Braga, há esperança: "Como disse o Sérgio [Conceição] ontem [domingo], só atiramos a toalha ao chão quando matematicamente não for possível. Vamos encarar o próximo jogo como sendo para ganhar, e os seguintes também."

Título ficou mais difícil: "Naturalmente que é mais fácil para quem está à frente do que para quem está atrás."

Diferença pontual: "Agora vamos falar desta festa e da homenagem ao Fernando Gomes, que merece tudo o que se possa dizer e fazer."

Fernando Gomes foi dos melhores jogadores de sempre do FC Porto: "Foi um dos melhores pontas-de-lança de sempre, e dos melhores jogadores."

Serve de exemplo: "Serve de exemplo para qualquer um, para os que estão e para os que estiveram, porque era um atleta exemplar, que dentro do campo dava tudo. É isso que se exige de um profissional e atleta do FC Porto. Estes têm o mesmo empenho, poderão não ter o mesmo feeling como goleador e matador. Não foi por acaso que ganhou duas Botas de Ouro. Estamos aqui a evocar a sua memória como grande atleta e portista que foi".