Pinto da Costa compara Mourinho e Sérgio Conceição: "Tem contra ele o facto de ser treinador do FC Porto"

Sérgio Conceição com José Mourinho no FC Porto-Roma, no Algarve

Pinto da Costa recorda o ano de 2017 em mais um episódio do programa "Ironias do Destino", do Porto Canal.

Características de Sérgio Conceição: "Tem uma grande virtude: põe paixão naquilo que faz. Não faz por obrigação ou por ter contrato. Tem a felicidade de fazer o que gosta no clube do seu coração, que ele nunca esqueceu. Já esteve em clubes nos quais cumpriu sempre e há de ter pela vida fora muitos clubes e em todos vai cumprir com a mesma vontade com que está a cumprir no FC Porto. A paixão que ele tem pelo FC Porto nasceu com ele aos 16 anos e não é possível esquecer isso. Tem uma personalidade forte, enfrenta os adversários, mas tem contra ele o facto de ser treinador do FC Porto. O Mourinho, quando foi treinador do FC Porto, toda a gente sabe a perseguição que lhe era feita. Era arrogante, malcriado, insuportável. No dia em que assinou pelo Chelsea, passou a ser o 'number one'. Se o Sérgio Conceição treinasse um clube de Lisboa, acho muito difícil, porque o coração dele não vai mudar, de certeza que ainda ia ganhar o Prémio Nobel da Paz."

Relação especial com Conceição: "É uma relação que se compreende se se lembrar que o Sérgio veio para o FC Porto aos 16 anos, num momento difícil, quue coincidiu com o falecimento do pai. Ficou sem pai e mãe aos 16 anos e quase que foi o FC Porto que o adotou como um filho querido, como se fosse um lar. Tive sempre uma amizade muito especial com ele, porque sabia os problemas que ele tinha, a sua forma de ser, de jogar, o entusiasmo no que punha. Mas não veio para o FC Porto pela minha amizade, porque sou amigo de muita gente que nunca vai treinar o FC Porto e alguns até são treinadores [risos]. Veio porque reconheci capacidade de fazer aquilo que faz, mas nunca escondi que, para mim, não vou dizer que é uma relação de paternidade, porque pai há só um, mas vejo nele um irmão mais novo. Sinto que é da minha família de sangue, alguém com que eu gosto de estar e com quem vibro muito com as suas vitórias, não só por ser no FC Porto, porque já vibrava quando ele vencia noutros clubes, desde que não fosse o FC Porto."