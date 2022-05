Pinto da Costa: "Comigo ou sem mim, haveis de ser campeões muitas mais vezes"

Declarações de Pinto da Costa no Museu do FC Porto, onde foram entregues os troféus referentes à conquista do campeonato e Taça de Portugal.

O plantel do FC Porto entregou na manhã desta segunda-feira os troféus referentes à conquista do campeonato e da Taça de Portugal no Museu do clube. Pinto da Costa destacou os feitos da equipa ao longo da época 2021/22 e não tem dúvidas de que novas conquistas estarão pela frente.

"Meus queridos campeões, não é fácil não me repetir tantas são as vezes que aqui vimos. Hoje estava a pensar como é que conseguimos estes êxitos em períodos tão difíceis como aqueles que vivemos. Veio-me à memória um belo poema de Fernando Pessoa que principia assim: 'não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, além disso tenho na cabeça todos os sonhos do mundo. Este início reflete tudo aquilo que tenho conseguido trazer, juntamente com todos, para o FC Porto. Não sendo nada, tendo na cabeça todos os sonhos do mundo, sonhei ter comigo este grupo fantástico", afirmou.

"No próximo dia 27 de maio, além da conquista da Taça dos Campeões Europeus, vai fazer anos que no meu gabinete eu e Sérgio Conceição, sem papel e sem caneta, assinámos um compromisso que dura e ainda durará. Sabendo que não valho nada e tenho sonhos, isso faz-me procurar ter sempre junto de mim os melhores, aqueles que podem concretizar os sonhos que tenho na cabeça, os anseios de milhares de milhares de pessoas que ontem transformaram um estádio [Jamor] que de bonito já tem pouco numa beleza azul e branca como nunca se tinha visto. Ao grupo, direção, técnicos e staff dizer que é isto que continuo a ter nos meus sonhos e cabeça e se todos quisermos e estivermos unidos como estivemos este ano, havemos de vir aqui muitas vezes. Comigo ou sem mim, haveis de ser campeões muitas mais vezes", concluiu.