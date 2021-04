Pinto da Costa comenta suspensão de Sérgio Conceição e revela que FC Porto vai recorrer

Presidente do FC Porto reagiu à suspensão aplicada pelo Conselho de Disciplina a Sérgio Conceição (21 dias) e anunciou que os dragões vão recorrer.

Castigo a Sérgio Conceição: "O castigo de 21 dias... Antes de vir para aqui estava a ver no telemóvel as notícias e há um jornal que diz que são as palavras que levaram Sérgio Conceição a ser castigado 21 dias. Antes de chegar ao árbitro, Sérgio Conceição leva o cartão vermelho. Tudo o que ele disse, e não vou pôr em causa o que está escrito, o que quer que seja, pois sei que disse algumas coisas, é depois de ter levado o cartão vermelho. Quando se ia a dirigir ao árbitro, as palavras, sic, do Sérgio foram: 'Ó Hugo [Miguel], dois penáltis?' E ele leva um cartão vermelho. As palavras foram estas. Ele até só falou em dois penáltis. E exibiu-lhe o cartão vermelho. Foi expulso pela quarta vez e empatou com o treinador do Sporting. As palavras são justificativas para o castigo, mas o cartão vermelho é referente ao que ele disse antes. Falei logo com ele, íamos a conversar no autocarro.

Indignação: "O saudoso Mário Soares falava no direito à indignação, o Sérgio tem esse direito. Não sou eu que o digo. Um jornalista escreve no jornal O JOGO que o 'Dragão espoliado a triplicar'. Um jogo que era importantíssimo para o campeonato, em que o senhor José Manuel Freitas [jornalista] diz que o FC Porto é espoliado. Quando o Sérgio leva o cartão vermelho, não se tinha excedido. O que me incomoda é que Sérgio Conceição apanha 21 dias. Toda a imprensa, até a que nos é hostil, reconhece que os dois penáltis são indiscutíveis. O próprio Sérgio também só viu dois. Eu estou indignado. E tenho todo o direito, ao ser espoliado a triplicar, como escrevem. Como é que não hei de estar indignado? O árbitro saiu a rir-se. Como é possível o VAR, sentado numa poltrona, com televisão à frente, não ver nenhum penálti? Depois vem o senhor presidente da APAF, de quem eu não sei o nome, dizer que são 'coitadinhos'. Não sou eu que digo que o FC Porto foi espoliado. São os analistas. Querer dar cobertura a este tipo de atuações é lamentável."

Recurso do castigo aplicado a Sérgio Conceição: "O FC Porto amanhã vai ser notificado e amanhã mesmo vai recorrer para o Conselho de Disciplina, como fez o Sporting [com Rúben Amorim]. Nesse caso, o plenário reuniu na sexta-feira. Fico a aguardar. Já alertei o presidente da Federação [Fernando Gomes] que quero o mesmo tratamento, embora ele, como é habitual e cacracterístico, diga sempre que não é nada com ele, porque os conselhos sao independentes. Mas alertei-o. Quero o mesmo tratamento do Sporting, castigado num dia e no dia seguinte o plenário reuniu. Queremos o mesmo."