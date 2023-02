Pinto da Costa comenta polémica com o palco das Jornadas Mundiais da Juventude

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Declarações do presidente do FC Porto à margem da inauguração de um hotel na antiga sede do FC Porto.

Jornadas Mundiais da Juventude: "Estar a discutir o dinheiro de um palco é pensar pequenino. Quando se tem a oportunidade de ter uma organização destas, que poderá trazer a Portugal um milhão e meio de pessoas, não tendo nada que ver com Lisboa, a não ser quando lá jogamos durante 1h30, dou total apoio às palavras e ao que ouvi do presidente da Câmara de Lisboa".

Expectativas para a segunda metade da época: "Ganhar ao Vizela, depois ganhar ao Académico de Viseu, depois ao Sporting..."