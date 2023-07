Depois de não ter estado presente no Estádio do Algarve, na vitória (4-0) diante do Cardiff, Pinto da Costa chegou com a equipa a Lagoa, onde a partir das 19h00 a equipa de Sérgio Conceição defronta o Wolverhampton, equipa inglesa treinada pelo ex-FC Porto, Julen Lopetegui

Leia também Benfica Sauditas garantem que o Benfica está na corrida por Sadio Mané Extremo senegalês do Bayern também é cobiçado pelo Inter, mas é o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, quem está mais perto de fechar a sua contratação.