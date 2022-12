Pinto da Costa cita Fernando Pessoa: "Se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia..."

Discurso de Pinto da Costa no encerramento da edição de 2022 dos Dragões de Gala

Citar Fernando Pessoa: "Tenho tempo limitado e não sabia, ainda ontem, o que haveria de vir dizer. E quando, à noite, estava aqui a assistir deliciado, como hoje à tarde, ao ensaio desses fantásticos artistas que atuaram, sentado num dessas cadeiras, estava a pensar o que havia de dizer. E pus-me a tentar lembrar o que é que disse no ano passado. Então lembrei-me que desenvolvi a minha conversa a partir de uma frase linda e por demais repetida de Fernando Pessoas, que disse: 'Deus quer, o Homem sonha e a obra nasce'. Não sei o que disse depois."

O poema adaptado: "Sei que desenvolvi isso e tive uma ideia. Vou ver, porque tenho em casa, não na mesa de cabeceira mas em cima da secretária, os poemas de Fernando Pessoas e fui ver se encontrava alguma que pudesse servir de mote para aquilo que hoje vos iria dizer. Folheei vários e encontrei o princípio de um belo poema que vou agora reproduzir e que depois citarei novamente, com uma pequena correção adaptada a mim mesmo. Então diz Fernando Pessoa: 'Se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem apenas duas datas: a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os dias são meus'. E eu citaria novamente, com a minha emenda pessoa. Se quando eu morrer... Não está para já, pois não D. Américo? Pois não Dr. Filipe Macedo? Então estou mais descansado. Se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem apenas duas datas: a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os meus dias são vossos. Vossos. Da minha família aqui presente, da que não está presente, dos meus amigos de décadas aqui à minha frente, com todos aqueles que ao longo destes 40 anos consegui criar uma amizade sólida, sincera e desinteressada. Vossos. "

Respeito ou amor: "De todos aqueles que com a camisola do FC Porto em todos as modalidades encheram o FC Porto de glória. Vossa. A todos os treinadores que prestigiam e colocam o FC Porto no caminho da vitória e da glória. Vossa. A todos vós que estais aqui. Vossa. Dos atletas e campeões do desporto adaptado a quem quero muito e que são muito importantes no nosso clube, como são os mais importantes. Vossa. De todos vós que acedeste ao nosso convite, sem qualquer interesse, apenas por estima, amizade, respeito ou amor ao FC Porto e que me encheram o coração de gratidão. Por isso, os meus dias, com a garantia de que ainda serão alguns, serão realmente vossos".

Abraço: "Queria apenas que considerassem que os meus braços se transformem nas asas de um dragão muito grandes e que consiga envolver-vos a todos num abraço fraterno de muita amizade, gratidão, esperança no futuro de todos nós, no futuro do FC Porto. E a todos, com esse abraço a envolvê-los, desejar-vos um Feliz e Santo Natal e um Ano Novo cheio de felicidade e de vitórias do FC Porto."