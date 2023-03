Pinto da Costa chegou ao Olival depois de Sérgio Conceição: veja as imagens

O relógio marcava 09h29 quando Pinto da Costa deu entrada no Olival na manhã desta quarta-feira, quase 30 minutos depois de Sérgio Conceição. O ambiente é algo tenso no reino dos dragões, depois do mais recente sinal de desagrado do treinador.

