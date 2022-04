Pinto da Costa: "Encantador de serpentes? Se calhar é encantador de lagartos"

Declarações de Pinto da Costa à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto

Sobre as críticas no Jornal Sporting a Taremi: "Foi um indivíduo, que até parece que é advogado, que teve um ato racista, mas não o censuro apenas a ele, porque infelizmente há muitos racistas. Censuro é todos os que censuram tanto o racismo e criticam tanto os racistas e àquele, não sei se é por ser presidente do Grupo Stromp, passaram por cima e fizeram de conta que não se passou nada. Agora, um advogado ter aquele comportamento, ter dito aquelas coisas, é triste e reflete o espírito e mentalidade de algumas pessoas. Mas o Taremi passou por cima disso e demonstrou-o bem. Chamou-lhe encantador de serpentes. Se calhar é encantador de lagartos, porque ele é encanta todos os animais que gostam de futebol. Porque é um grande jogador."

Sair em 2024: "Na minha despedida não vou dizer que vou sair. Vou dizer que já saí. Não vou poder responder a essa pergunta, porque, caso contrário, estarei a dizer o dia em que vou sair. Pode ser antes, pode ser no final do mandato. Quando vir que não sou útil e que não tenho capacidade para gerir um clube tão grande como este, serei eu a tomar a decisão e não precisarei que me empurrem e digam vai-te embora. Não. Agora, 40 anos à frente de um clube é uma boa loucura, mas uma loucura. Ninguém pode pensar que vou estar muito mais tempo, nem ninguém tem direito de me exigir que continue muito mais tempo. Continuarei enquanto for útil e, se não pronto, deixarei em andamento o centro de treinos, que creio que vai ser uma realidade ainda durante o meu mandato. Mas dizer que é no dia tal, não."