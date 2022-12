Pinto da Costa celebra aniversário: 85 anos de uma vida de conquistas

Presidente do FC Porto atinge idade simbólica sem perder o jeito de vencer e partilhar histórias

Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça foram os títulos conquistados pelo FC Porto em 2022 e é ainda com o sabor da conquista dessa tripleta nacional bem presente que Jorge Nuno Pinto da Costa celebra, esta quarta-feira, mais um aniversário. No caso, o 85.º, numa altura em que o líder da nação azul e branca caminha a passos largos para o 41.º ano no comando dos destinos do clube que lhe preenche o coração. Uma simbiose que, de resto, tem sido frutífera para os dragões, que, sob a liderança do mais longevo dirigente, já conquistaram 67 títulos só no futebol. Contabilizando todas as modalidades, o número de troféus ascende aos quatro dígitos e ultrapassa o milhar, num longo e histórico percurso que prova que o avançar dos anos não tira o jeito de vencer a Pinto da Costa.

Mas uma vida, sobretudo uma tão longa e repleta de experiências e conhecimentos como a do presidente portista, não assenta apenas em alegrias. E o ano que está prestes a findar "tirou" a Pinto da Costa mais uma figura querida, tal como era para o universo do FC Porto: Fernando Gomes.

As histórias com o Bibota eram, pois claro, muitas e marcantes, mas esse é outro dos traços característicos do dirigente máximo portista: o saber partilhar vivências, algo que voltou a ficar comprovado ontem, na segunda parte do programa "Os Homens do Presidente". Depois de, na véspera, ter recordado nomes como Pedroto, Artur Jorge e Bobby Robson, entre outros, Pinto da Costa foi, agora, de Fernando Santos, o Engenheiro do Penta, a Sérgio Conceição, que vê como reflexo do "Zé do Boné".

E em termos de arrependimentos, o que apoquenta o presidente? "O perigo é a minha profissão. Acho que faria tudo igual, porque na devida altura tinha a convicção de que ia dar certo. E vendo este painel, até me orgulho e penso: "Como é que acertei tanto?"", questiona, sem se deixar absorver em demasia pelo passado. "É bonito de lembrar, de visitar no estádio, mas temos de olhar é para o que podemos fazer no futuro, para que sejamos dignos do trabalho destes homens", afirma Pinto da Costa, certamente já a olhar para o 86.º aniversário...