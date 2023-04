Pinto da Costa celebra 41 anos de presidência no FC Porto à mesa

Primeira tomada de posse aconteceu neste dia, em 1982, e o líder dos dragões almoçou com membros da sua primeira Direção.

No dia em que celebra 41 anos na presidência do FC Porto, Pinto da Costa juntou à mesa membros da sua primeira direção para um almoço comemorativo. Estiveram presentes Eduardo Poças, José Cunha, Óscar Cruz, Júlio Marques, José Carlos Mota, Raul Peixoto, Óscar Freitas, Manuel Rola e Resende Barbosa e, no final, deixou uma mensagem de esperança para o futuro do clube.

"Os membros da primeira direção tiveram muita importância porque me acompanharam em tempos dificílimos do clube, estiveram sempre comigo e por isso tivemos esta iniciativa de nos juntarmos hoje. Infelizmente, alguns faleceram entretanto e outros por motivos de doença não puderam estar cá, mas estão sempre presentes aqui connosco como o Ilídio Pinto e o Álvaro Pinto, que foi um dos impulsionadores da minha candidatura. Antes de mais, queria evocar os que partiram, e aos que não podem estar e sei que gostariam muito quero mandar um grande abraço. Quero alcançar sempre vitórias quando uma equipa nossa, seja em que modalidade for, entrar em campo. É o caso do andebol, que vai à Luz, e do voleibol, em que de defrontamos o Sporting. Quero que vençam porque trabalhamos para isso. Ao longo destes 41 anos, tenho tido a felicidade de lidar com atletas fantásticos e treinadores formidáveis, por isso o objetivo de todos é alcançar vitórias e títulos."