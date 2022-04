Pinto da Costa: "Aquela manifestação no estádio tocou-me muito..."

Declarações de Pinto da Costa a O JOGO e Jornal de Notícias à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto

São 40 anos desde a tomada de posse: "Sinto-me mais velho, com mais 40 anos, como qualquer pessoa que tem mais 40 anos se sente também. Acho que faço muito menos diferença do que há 40 anos do que vocês, isso não há dúvidas, para bem de vocês [risos]. Ainda ontem falava com alguns dirigentes que me acompanharam e acho que fomos demasiadamente atrevidos e inconscientes para ter arrancada para a Direção do clube nas circunstâncias em que estávamos. Mas, ao fim de 40 anos, vejo que as pessoas estão satisfeitas. Aquela manifestação de ontem no estádio tocou-me muito, embora tenha tido períodos melhores e piores. Mas sinto a sensação de ver cumprido."

Manifestação no estádio: "Não estava satisfeito por me terem feito uma satisfação a mim, mas sim porque sentia que as pessoas estavam satisfeitas. Isso é que me dá mais gozo. Quando festejo um golo e vejo que as outras pessoas estão felizes, isso dá-me felicidade. Senti que naquele momento fizeram aquilo porque estavam contentes e felizes, até com a evolução do jogo."

Data mais especial após a vitória com o Sporting: "Não, não tem nada que ver. Se não tivéssemos ganho, que eu acreditava que não aconteceria, embora pudesse, não tem nada que ver com isto. Não seria isso a impedir que nos juntássemos."

Título bem encaminhado e presença na final: "Se vencermos a Taça, como desejámos, embora tenhamos de encarar o jogo com toda a seriedade, e o campeonato, como parece que vai acontecer, é uma época extremamente positiva. Assino já em branco para todas as épocas até ao fim da minha vida."