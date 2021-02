Pinto da Costa após o Braga-FC Porto: "Apelo à serenidade, mas basta"

Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, foi à sala de imprensa após o Braga-FC Porto, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, foi à sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga para falar aos jornalistas sobre os acontecimentos do jogo que terminou empatado a uma bola. O líder dos azuis e brancos teceu críticas à arbitragem, com destaque para o VAR Hugo Miguel, e ainda ao Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo.

"Basta. Nós vamos dizer aqui solenemente: basta. Queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço dos jogadores, do treinador e dos adeptos do FC Porto. Apelo à serenidade, mas volto a dizer basta. Não temos Secretário de Estado do Desporto, não posso apelar ao governo, porque morreu, anda morto, desertou, não vale a pena fazer apelo ao que não existe. Deixo aqui um aviso, basta. Basta e ninguém nos vai vergar", referiu.

"Não nos vão vergar, não vão. Queria apenas falar em factos, não em intenções, e lembrar o seguinte: o senhor Hugo Miguel foi o VAR de hoje e foi o VAR do jogo entre o FC Porto e o Benfica, que também teve, precisamente, o mesmo árbitro de hoje. Quando mostraram amarelo ao Taremi, ele interveio para pedir um vermelho. Para todas as agressões que houve nesse jogo, e que nós temos mostrado e vamos continuar a mostrar, ele não chamou a atenção para nenhuma. Hoje voltou a chamar a atenção para um lance perfeitamente casual e não chamou para jogadas bem mais perigosas que aconteceram aqui", criticou.

"Na final da Taça da Liga, quando um jogador do Sporting atingiu um do Braga nas partes baixas e levou amarelo, ele não interveio. São muitos falhanços, demasiados falhanços para estarmos sempre a levar com este VAR. O que se passou hoje, analisem bem. Analisem as jogadas que houve e vejam a dualidade de critérios. Uma expulsão [n.d.r do Uribe] que toda a gente viu que não podia vir sozinho para a rua, mas ele não viu, nem o VAR interveio", acrescentou.

No início da intervenção, Pinto da Costa começou por desejar as rápidas melhoras a David Carmo, defesa-central do Braga que se lesionou com gravidade. "Queria lamentar a lesão do atleta do Braga e desejar as melhoras rápidas para o seu regresso ao futebol quanto antes. Em relação às mensagens que fui recebendo para abandonarmos o jogo, quero dizer que mantenham a serenidade, porque ninguém nos verga."