Pinto da Costa ao lado de Fernando Santos: "Houve um que propôs o Carlos Carvalhal..."

Pinto da Costa, em declarações ao Jornal Notícias, revela-se defensor da permanência de Fernando Santos na seleção, deixando fortes elogios ao selecionador nacional

Pinto da Costa disse esta quinta-feira, em declarações reproduzidas pelo Jornal de Notícias, confiar "plenamente no engenheiro Fernando Santos, nos jogadores", revelando ainda ter a certeza de que Portugal marcará presença no Mundial de 2022.

O presidente portista afirmou ainda não estar surpreendido com algumas das críticas feitas ao selecionador após a derrota com a Sérvia. "Há pessoas que não têm memória, gostam de falar para sobressair e vi num canal televisivo, logo na própria noite [da derrota com a Sérvia], a pedirem a demissão imediata do Fernando Santos. Até houve um que propôs o Carlos Carvalhal para selecionador... é assim a vida".

