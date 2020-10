Pinto da Costa anuncia renovação: "Quarta-feira, a esta mesma hora"

Pinto da Costa marcou presença na apresentação do Relatório e Contas da SAD do FC Porto 2019/20

O FC Porto comunicou esta quarta-feira à CMVM o Relatório e Contas de 2019/20, dando conta de um saldo negativo, fruto de um prejuízo de 116,160 milhões de euros.

Trata-se de um valor recorde na SAD do clube azul e branco e é explicado no comunicado com "as anómalas circunstâncias em que se desenvolveu a temporada 2019/2020", que provocaram "um resultado líquido fortemente negativo, mas que está de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral, ajustado dos impactos financeiros provocados pela pandemia Covid-19", pode ler-se.

Pinto da Costa marcou presença na apresentação do Relatório e Contas, aproveitando para anunciar ter já chegado a acordo com um jogasdor para a renovação do contrato. Recorde-se que Pepe, Marega, Otávio e Sérgio Oliveira são três habituais titulares cujo contrato termina no final desta época.

"O FC Porto, com qualquer condição financeira, e estamos convictos que vamos sair do fair play financeiro no final desta época, está interessado em renovar com os bons jogadores e dentro de limites razoáveis e das possibilidades do futebol português. Há um jogador que deveria estar hoje a assinar a renovação, mas passou para de hoje a oito dias por causa desta cerimónia. Estamos em contactos, sabemos até onde podemos ir e vamos até esse máximo. Quando é anunciado? Quarta-feira, a esta hora. Está desde já convidado", disse Pinto da Costa.