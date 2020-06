Pinto da Costa anuncia data para tomada de posse e atira: "Não sou historiador"

Reeleito para mais um mandato à frente do FC Porto.

Pinto da Costa foi eleito para o 15.º mandato consecutivo como presidente do FC Porto, com 68,65% dos votos. Nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura, o mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, que chegou ao poder em 17 de abril de 1982, renovou o seu mandato presidencial por mais quatro anos, ao recolher mais votos do que José Fernando Rio, que obteve 26,44%, e do que Nuno Lobo, com 4,90%.

"Tive o cuidado de dizer que não me recandidatava pelo que aconteceu no passado. Não me compete a mim avaliar os 38 anos que fiz no FC Porto. Faz parte da história e não sou historiador. Se não sentisse entusiasmo não me tinha candidatado", declarou aos jornalistas na noite de domingo.

Pinto da Costa anunciou a data para a tomada de posse. "Houve quem defendesse que os sócios deviam romper o sentimento de amor que têm comigo. Terei sempre os sócios no coração e como prioridade. Só romperei com quem os que querem romper e pensa dessa maneira. Na terça-feira, 18h00, a Diireção tomará posse e começará a trabalhar imediatamente", apontou.