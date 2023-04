Pinto da Costa antes do clássico: "Equipa sente uma enorme vontade de vencer"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reproduzidas pela CNN antes do clássico com o Benfica, às 18h00 desta sexta-feira.

O clássico: "Espero que seja um bom jogo, com duas equipas boas. Tem todos os condimentos para ser um bom jogo. Previsões só no fim, mas tenho a esperança que possamos vencer"

Concentração: "Há muitos lugares comuns que se dizem nestas alturas: "só no fim é que se fazem as contas' e por aí fora. Vamos focar-nos no jogo de hoje. O resto vê-se no futuro."

Ambição: ""A equipa sente uma vontade enorme de vencer tal como foi traduzido pelo treinador Sérgio Conceição na conferência de imprensa. A equipa está motivada e só pensa na vitória."