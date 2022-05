Pinto da Costa e a garantia sobre o futuro de Conceição: "Não é assunto"

Presidente do FC Porto vinca, ao Porto Canal, que continuidade do treinador "não é assunto".

Próxima época: "A próxima época já está a ser preparada, mas é evidente que o Sérgio [Conceição] pensa na Taça de Portugal, que é o próximo objetivo. Agora, é óbvio que o imediato é a Taça de Portugal para fazermos a dobradinha. Quando passar a Taça, vamos começar a pensar logo na Supertaça."

Continuidade de Sérgio Conceição: "A continuidade do míster não é assunto, uma vez que tem contrato de dois anos, sempre disse que queria ficar, quer cumprir contrato. Portanto, não é assunto. A época vai ser preparada não através de jornais, como outros fazem, mas nos nossos gabinetes, com a maior discrição possível. Agora, o que é preciso é que nos mantenhamos todos juntos: dirigentes, atletas, treinadores e adeptos. É muito importante."

Final da Taça no dia 22 de maio: "Já que dois clubes, um do Norte e um do Centro, terão que ir jogar para Lisboa, pelo menos que enchamos aquele estádio do Jamor, que normalmente está às moscas. Espero que nesse dia não haja moscas nem mosquitos, porque não haverá lugar para eles."