Pinto da Costa: "A personalidade do ano tem de ser o Sérgio Conceição"

Pinto da Costa esteve esta quinta-feira no Porto Canal

Pontos positivos e negativos de 2020: "O facto mundial negativo foi a pandemia, mas, concretamente para mim, o facto positivo foi poder ver que quase todas as pessoas minhas amigas e familiares conseguiram completar mais um ano de vida. Desportivamente foi um ano do FC Porto. Vencemos o campeonato, a Taça de Portugal, a Supertaça, estamos apurados para os oitavos de final da Champions. Desportivamente, foi um ano excelente para o FC Porto. Em termos do FC Porto, penso que a personalidade do ano tem de ser o Sérgio Conceição. Foi importantíssimo nos nossos êxitos. Feliz dia 27 de maio, que fica para mim marcado pela vitória de Viena na Taça dos Campeões Europeus em 1987, e foi também nesse dia, curiosamente sentado nesta cadeira, que o Sérgio Conceição acedeu a vir para o FC Porto, no meu gabinete. Penso que foi a figura do ano, até no desporto nacional. Negativamente, é muito mais difícil escolher, mas acho que o secretário de Estado do Desporto merece o primeiro lugar. Ainda do lado positivo, se as vitórias foram importantes, o lado negativo foi a perda do Reinaldo Teles na fase final do ano".

Votos para o novo ano: "Para 2021, faço votos para que o FC Porto continue a ganhar, que a pandemia desapareça, que desapareça também o secretário de Estado do Desporto e faço votos para que o Governo olhe para o futebol não como um sítio onde pode ir quando Portugal ganha qualquer título europeu, mas também para salvar os clubes, uma vez que muitos estão em perigo de subsistência".