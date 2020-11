Pinto da Costa lidera comitiva do FC Porto na viagem aos Açores

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

FC Porto defronta o Santa Clara, este sábado, em jogo da I Liga

Pinto da Costa segue com a equipa do FC Porto, que ainda antes das 17 horas chegou ao aeroporto Dr Francisco Sá Carneiro, liderando a comitiva portista na viagem para os Açores.

Recorde-se que esta manhã Pinto da Costa provocou um pequeno susto durante a homenagem a Reinaldo Teles, no Estádio do Dragão.

Após o minuto de silêncio junto à porta 1, o cortejo fúnebre seguiu em direção ao memorial junto ao Museu do FC Porto, mas teve de ser interrompido devido a uma indisposição súbita do presidente do clube.

Pinto da Costa foi prontamente auxiliado a entrar no carro e encaminhado para o interior do estádio. Já no interior das instalações, saiu da viatura pelo próprio pé.