Diogo Costa e Fábio Vieira terminam contrato com o FC Porto no final desta temporada, mas vão renovar com o clube, garantiu, esta terça-feira, o presidente Pinto da Costa.

"São jogadores que nos interessa manter e vamos manter", atirou, à margem da apresentação das contas dos dragões relativas à época 2020/21.