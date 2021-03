Petr Cech: "FC Porto? Precisamos de os respeitar, têm história na Liga dos Campeões"

Diretor técnico do Chelsea abordou o sorteio dos quartos de final da prova milionária, no qual representou o emblema de Londres, em declarações ao site da UEFA

Petr Cech, diretor técnico do Chelsea, reagiu, em declarações ao site da UEFA, ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, no qual os londrinos calharam ao campeão português FC Porto, reconhecendo que os blues devem considerar a valia portista e a sua tradição ao nível europeu.

"Nesta fase, todas as equipas são grandes equipas. O FC Porto é um adversário que respeitamos, que tem história na Liga dos Campeões e no futebol europeu. Estaremos preparados e prontos para jogar com o FC Porto", afirmou o antigo guardião do Chelsea.

O responsável do clube de Stanford Bridge aludiu, assim, às 24 presenças na Champions, superadas só pelas 25 de Real Madrid e de Barcelona, e às duas vitórias na prova consumadas nas épocas 1986/87 e 2003/04.

Petr Cech, que representou o emblema de Londres no evento da UEFA em Nyon, na Suíça, destacou ainda o "desempenho quase perfeito" da equipa de Thomas Tuchel na eliminatória diante dos espanhóis Atlético de Madrid, cuja vitória "deu a todos uma grande confiança" para enfrentar, em breve, o FC Porto.

"Sabemos que estamos num bom momento e que podemos desafiar toda a gente", referiu, pleno de confiança, o diretor técnico do Chelsea, equipa que se mantém imbatível sob o comando do técnico alemão - já lá vão 13 jogos disputados.

O primeiro jogo entre ​​​​​​​FC Porto e Chelsea, relativo aos quartos de final da Liga dos Campeões, está agendado para 6 de abril, no Estádio do Dragão, situado no Porto. A segunda mão da eliminatória vai realizar-se no dia 14, em Stanford Bridge, localizado em Londres.