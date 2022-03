Peter Bosz, treinador do Lyon: "Não posso comparar o FC Porto com um clube francês"

Peter Bosz, treinador do Lyon

Declarações de Peter Bosz, treinador do Lyon, na véspera de defrontar o FC Porto, no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa

Mudança da regra dos golos fora: "Para mim não muda nada. Quero é ganhar os jogos, seja em casa ou fora. A verdade é que a regra mudou. Antes, quando marcavas fora, era muito determinante, mas isso agora não existe. Por isso, serão dois jogos muito importantes."

Diferenças do FC Porto de quando defrontou pelo Bayer: "Lembro-me perfeitamente de ganhar duas vezes ao FC Porto, que é, de facto, um grande clube. Na altura ficámos muito contentes. A equipa mudou, tem muitos jogadores novos, mas tem o mesmo treinador e a mesma mentalidade."

FC Porto pode ser comparado a algum clube francês: "Não posso comparar o FC Porto com um clube francês. Não é possível, porque tem jogadores bem diferentes e jogam num campeonato diferente e isso faz com que existam formas diferentes de jogar. Não gosto nada de comparações entre jogadores e equipas. Eles têm uma ideia do que pretendem, são fortes... São o FC Porto. Ponto."

FC Porto campeonato vs. Liga Europa: "Não faço ideia. Não sei responder. Eles têm resultados excelentes nas duas competições. Não perderam nenhum jogo no campeonato, eliminaram a Lázio e, por isso, os resultados são excelentes. Pela forma como jogam e trabalham, a nossa tática será diferente. O FC Porto também poderá jogar de forma diferente de como jogou com a Lázio."

Pontos fortes e fracos do FC Porto: "Têm alguns, mas não vou dizer."

Mais confiante ou preocupado do quando esteve no Porto com o Bayer: "Estou muito confiante na equipa. É fácil de ver como jogamos e defendemos. Os jogadores estão em forma e estamos numa boa fase."