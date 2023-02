Pesos pesados para "baralhar": o onze provável do FC Porto contra o Inter

Otávio, Evanilson, Galeno e Uribe seguiram viagem e podem ir a jogo com o Inter de Milão (20h00 desta quarta-feira). Também Fábio Cardoso integra a lista de 25 convocados. No fundo, Conceição levou todos os disponíveis e só Veron ficou em terra. Incerteza quanto ao onze é também trunfo para o San Siro.

E de sete lesionados, apenas dois ficaram em casa. Otávio, Evanilson, Galeno, Uribe e Fábio Cardoso, apesar de não terem subido ao relvado do Olival ontem de manhã - fizeram tratamento, com Veron, e Meixedo em treino integrado condicionado -, seguiram viagem para Milão poucas horas depois, uma vez que receberam o "OK" do departamento médico.

Nem todos estarão em condições de jogar de início, outros poderão mesmo assistir à partida com o Inter nas bancadas de San Siro, mas esta incerteza, que só será dissipada em cima do apito inicial, serve também de trunfo para o encontro, lançando dúvidas também em Simone Inzaghi. Não só pelos nomes, mas também pelo desenho tático. No fundo, Conceição levou todos os disponíveis - incluindo Bernardo Folha e Vasco Sousa -, numa lista de 25 jogadores. Dos lesionados que estão inscritos na Champions, só Veron ficou em terra.

Partindo do princípio que Otávio e Galeno estão em condições de alinhar de início, Conceição poderá usar um esquema semelhante ao da final da Taça da Liga - 4x2x3x1 -, com o "Baixinho" nas costas de Taremi. Papel que também poderá ser desempenhado por Pepê, diga-se, uma vez que Galeno também está de volta, como O JOGO antecipou. Outro elemento importante nesta equação é Evanilson que poderá refazer a dupla com Taremi, nesse caso com o FC Porto a jogar num 4x4x2 mais "tradicional".

Dúvidas - muitas - que Conceição, como seria de esperar, não desfez na conferência de Imprensa. Nem mesmo quando um jornalista italiano quis saber a razão dos jogadores em dúvida terem viajado para Milão e de comentar que seria um risco utilizá-los esta noite.

"Por que está tão preocupado?", perguntou o treinador, antes de uma gargalhada e de explicar que o departamento médico está a "a fazer de tudo" para os recuperar. "Nestas lesões musculares, todas as horas são importantes. Estamos com a esperança de que um ou outro jogador, não estando preparado para 90 minutos, possa dar o seu contributo. Vieram connosco, estão a entrar nessa transição do departamento médico para o treino competitivo e espero que amanhã [hoje] possa ter alguma boa notícia", afirmou.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Grujic e Uribe; Otávio, Pepê e Galeno; Taremi.