O Boca Juniors recebeu e venceu o Newell's Old Boys, por 2-1, na madrugada desta terça-feira, num jogo da 26.ª jornada do campeonato argentino, mas Alan Varela não foi convocado por estar a cumprir castigo (cinco amarelos). No entanto, esteve presente no estádio e até subiu ao relvado aquando da entrada das equipas em campo. Nesse momento, vários companheiros de equipa saudaram e cumprimentaram de forma especial o médio que está a ser negociado pelo FC Porto. Veja o vídeo.