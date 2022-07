Perfil definido e contratação em marcha: box to box é a prioridade do FC Porto

Após a saída de Vitinha, dragões definiram o perfil para o ajuste no meio-campo: um box to box que agarre a titularidade a curto prazo.

Encerrados os principais processos relacionados com as saídas e iniciado o exercício financeiro, o FC Porto centra as atenções no reforço do plantel e há uma prioridade bem definida: oferecer um médio box to box a Sérgio Conceição.

Não é que os ajustes no eixo defensivo não sejam igualmente importantes, mas a saída de Vitinha para o Paris Saint-Germain torna inevitável o reforço do meio-campo.