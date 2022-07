Gabriel Veron, jogador do Palmeiras e alvo do FC Porto

Guilherme Dalla Déa treinou o alvo portista nos Sub-17 do Brasil e relata o crescimento de um extremo "cheio de força".

Alvo de uma proposta formal do FC Porto, Gabriel Veron é o extremo desejado para apetrechar a ala direita da equipa de Sérgio Conceição e, apesar da tenra idade (tem apenas 19 anos), há quem não duvide: o jovem do Palmeiras está preparado para abraçar o desafio do futebol europeu.