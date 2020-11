Pinto da Costa emocionado sente-se mal no adeus a Reinaldo Teles

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Presidente do FC Porto sentiu-se mal durante a homenagem a Reinaldo Teles.

Jorge Nuno Pinto da Costa provocou um pequeno susto durante a homenagem a Reinaldo Teles, no Estádio do Dragão.

Após o minuto de silêncio junto à porta 1, o cortejo fúnebre seguiu em direção ao memorial junto ao Museu do FC Porto, mas teve de ser interrompido devido a uma indisposição súbita do presidente do clube.

Pinto da Costa foi prontamente auxiliado a entrar no carro e encaminhado para o interior do estádio. Já no interior das instalações, saiu da viatura pelo próprio pé.