Pequena adepta surpreendeu o ídolo Pepe e o capitão do FC Porto retribuiu o gesto

A pequena Carolina conheceu o seu grande ídolo do FC Porto

Momento, ocorrido após o dérbi com o Boavista, foi assinalado pelo clube portista numa publicação no Instagram

Numa visita, feita este mês, ao estádio e ao museu do FC Porto, a jovem Carolina deixara uma mensagem de admiração, colocada no autocarro do clube, ao ídolo portista Pepe. Tocado pelo gesto, o icónico capitão expressou felicidade e prometeu que se iriam conhecer em breve. E assim foi.

"Olá Carolina. Queria agradecer-te pela surpresa. Cheguei ao estádio e recebi a tua carta, que deixaste no nosso autocarro, após a visita ao museu. Fico muito feliz por receber esse carinho. Espero que esteja tudo bem e que um dia nos possamos conhecer. Temos o mesmo sentimento: força FC Porto!", reagiu Pepe.

Palavra dada, palavra honrada. Este sábado, após o jogo com o Boavista, ao qual a Carolina assistiu, o defesa realizou o sonho da jovem ao privar, na zona de estacionamento do Dragão, com a fã durante alguns minutos, tendo-lhe manifestado carinho e oferecido uma camisola.

Os sorrisos não podiam ser maiores. "Sobre finais felizes... A Carolina veio ao Dragão ver o Dérbi e conhecer o nosso capitão, Pepe", assinalou o FC Porto, através de uma publicação nas redes sociais, na qual se juntam fotografias do enternecedor momento, inesquecível para ambos.