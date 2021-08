Extremo brasileiro é reforço para 2021/22.

O FC Porto divulgou esta segunda-feira imagens de Pepê no Museu do clube. O extremo brasileiro, reforço para esta temporada, conheceu melhor a história do emblema azul e branco e deixou uma mensagem. "Convido todos os portistas a visitar o Museu, é um lugar incrível", pode ler-se nas redes sociais do FC Porto.

Veja o vídeo divulgado pelo FC Porto: