Pepe visa Jorge Jesus: "Não falou quando os jogadores do Benfica pisaram o Corona"

Central e capitão do FC Porto comenta declarações do treinador do Benfica sobre Eustáquio, médio do Paços de Ferreira.

Em entrevista ao semanário Novo, Pepe, defesa-central e capitão do FC Porto, teceu críticas a Jorge Jesus, visando as palavras do treinador do Benfica sobre o lance que resultou na expulsão de Stephen Eustáquio no encontro entre as águias e o Paços de Ferreira, na 26.ª jornada da Liga NOS.

O internacional português respondia a uma questão sobre as críticas aos penáltis assinalados a favor do FC Porto, virando depois o foco para o treinador rival.

"[Sobre as críticas aos penáltis a favor do FC Porto] É triste. Sabemos que isso vem do Sul, vem de baixo, vem de onde vem, sabemos disso e visa condicionar um árbitro, todo o trabalho de uma equipa de arbitragem. Acho que quando condicionam desta maneira é complicado. Ontem [domingo], mesmo após uma entrada do Eustáquio sobre um jogador do Benfica, ver um treinador falar daquela maneira... senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira. [Está a referir-se a Jorge Jesus?] Sim, estou. Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? Quando jogámos contra ele vínhamos de um jogo de 120 minutos e disseram: 'É este Benfica que queremos, agressividade, agressividade'. E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio... um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica. Nós, jogadores, não temos maldade, não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários. Nós, jogadores, trabalhamos para ajudar a nossa equipa, para fazer o nosso jogo, e aquilo que nos é pedido não é entrar dentro de campo, dar porrada, lesionar e fazer mal ao próximo", assinalou Pepe.

De recordar que, após a goleada do Benfica ao Paços de Ferreira, por 5-0, Jesus disse que "se fosse treinador ou presidente do Paços de Ferreira" multaria Eustáquio pela entrada sobre Weigl, que valeu o cartão vermelho direto ao médio luso-canadiano.