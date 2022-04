Pepe visa Conselho de Disciplina: "A sensação de injustiça é o pior dos sentimentos"

Pepe recorreu às redes sociais para contestar castigo de 23 dias que o afasta do FC Porto-Sporting, da Taça de Portugal e, ainda, do Braga-FC Porto, da Liga Bwin

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revela esta terça-feira que Pepe, defesa do FC Porto - bem como Tabata, avançado do Sporting - foi suspenso 23 dias e multado em 2870 euros na sequência dos incidentes ocorridos no final do clássico entre dragões e leões, a contar para a Liga Bwin.

"A honra, a dignidade e a retidão do carácter são três dos valores que mais prezo na vida, seja em que circunstância for. E é em defesa destes pilares que não tenho outra alternativa que não seja repudiar veementemente o castigo que me foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF", começa por referir o capitão do FC Porto.

"A palavra de uns não pode ter um peso diferente da minha palavra, a presunção de inocência de uns não pode ter um peso diferente da minha", acrescenta Pepe.

"A honra, a dignidade e a retidão de carácter que tanto prezo impele-me a repudiar, a lamentar e a insurgir-me contra um castigo que me foi aplicado por algo que não fiz. Repito, que não fiz. E a sensação de injustiça é, hoje e sempre, o pior dos sentimentos". acrescentou.

Comunicado na íntegra

