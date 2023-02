Pepe: "Vínhamos de ganhar, é normal que haja ali alguma falta de concentração"

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV

Luta pelo título: "Seria uma falta de respeito [afastar da luta pelo título] perante um clube como o Sporting, tem uma história no futebol português. Está tudo em aberto. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, com a nossa dedicação que temos vindo a mostrar nos últimos anos, para poder conseguir o nosso objetivo, ser campeão, revalidar o título."

O que significam os cinco pontos de distância: "JogÁmos uma jornada atrás, que o Benfica antecipou, fomos para um jogo extremamente importante para as duas equipas com o nosso rival, que vai à frente, com vantagem e a descansar e a ver jogo. Tem um peso anímico. Viemos de jogo da Taça de Portugal, super exigente, num campo difícil, perante uma equipa muito boa, que lutou muito. Ganhámos com o nosso mérito, e pronto, fomos a esse jogo com o Sporting, num jogo competitivo, não queríamos distanciar-nos do primeiro lugar e tivemos o mérito de poder ganhar em Alvalade."

Sérgio Conceição disse que a equipa tinha de mais competente do que na primeira volta: "Vínhamos de ganhar, é normal que haja ali alguma falta de concentração. O mister orientou-nos muito bem. Que teríamos de voltar a colocar os pés no chão e começar a trabalhar da maneira que é a nossa característica do FC Porto para conseguir voltar a ser a equipa consistente que fomos nos últimos anos. Ganhámos a Taça da Liga, que o clube nunca tinha conquistado, queremos mais, estamos na Taça de Portugal, estamos a lutar pela Liga, na Champions também. São esses estímulos que nós os jogadores nos temos de aperceber e temos de ir em busca, dia após dia, para poder continuar com esse nível e exigência que tanto o nosso mister nos pede."