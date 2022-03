Pepê vai ser operado esta segunda-feira

FC Porto anunciou depois da vitória, por 1-0, em casa do Boavista

Pepê, que deixou o relvado do Estádio do Bessa de maca, após o violento choque de cabeças com Porozo, vai ser operado esta segunda-feira. Segundo o FC Porto, o jogador brasileiro sofreu uma fratura da arcada zigomática com afundamento.

Recorde-se que ao minuto 21 do Boavista-FC Porto, o jogo foi interrompido para assistência médica a Pepê e Jackson Porozo, que chocaram cabeça com cabeça numa disputa de bola.

O portista acabou por deixar o relvado de maca e diretamente para os balneários do Bessa. Aos 25 minutos, Galeno entrou para o lugar do compatriota do FC Porto.