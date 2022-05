Pepe usa três palavras para resumir a temporada do FC Porto

Nas redes sociais, o capitão do FC Porto disse "até já" aos adeptos no final de um pequeno resumo de uma temporada que terminou com a conquista da dobradinha.

Capitão do FC Porto destacou "união, esforço e apoio"

É altura de balanços e Pepe fez o seu. Nas redes sociais, o capitão do FC Porto disse "até já" aos adeptos no final de um pequeno resumo de uma temporada que terminou com a conquista da dobradinha.

"Caminho longo marcado pela União, esforço e apoio dos nossos. Agradeço aos que estiveram presentes, apoiando e exigindo sempre comprometimento e seriedade", vincou o defesa internacional português.

"A todo o staff, adeptos e família, estas conquistas são nossas."