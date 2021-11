Pepe: "Trabalhei muito forte para ajudar a equipa. Não consegui"

Pepe, jogador do FC Porto

O capitão do FC Porto falou, no final do jogo em Anfiel, sobre a lesão que o obrigou a ser substituído

Análise do jogo: "Tomámos algumas opções que não foram as melhores na finalização. Fico feliz pelo jogo 200 mas triste por termos saído vencedores."

Lesão: "Tinha sentido terça para quarta uma lesão, trabalhei muito forte para poder, o mais rápido possível, ajudar a equipa. Foi num lance muito atrás em que senti [a dor], tentei forçar para ver se diminuía um pouco a dor, mas infelizmente não foi possível."